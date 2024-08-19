В Таиланде начала работу самая молодая премьер-министр

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Она была назначена парламентом после отстранения ее предшественницы. Чинават заменяет своего сопартийца из партии Pheu Thai, в которую входят военные партии, участвовавшие в последнем перевороте.

Церемония инаугурации прошла в воскресенье в Бангкоке, где Чинават получила одобрение от короля Таиланда Рамы X. На церемонии присутствовали высокопоставленные члены партии и ее отец, который считается фактическим лидером партии Pheu Thai.

Паэтонгтарн Чинават стала самой молодой премьер-министром Таиланда в возрасте 37 лет. Она заявила о намерении продвигать серьезные экономические стимулы для страны. Чинават также отметила, что при необходимости будет советоваться с отцом, но все решения она будет принимать самостоятельно. Она является третьим представителем своей семьи на посту главы правительства после её отца Таксина Чинавата (2001-2006) и тети Йинглак Чинават (2011-2014).