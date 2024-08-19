Роналду попросили покинуть Саудовскую Аравию после провала в Суперкубке

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В финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" потерпел разгромное поражение от "Аль-Хиляля" (1:4), а португальский форвард не сдержал эмоций и "оскорбил" одноклубников.

В комментариях под публикациями на официальной странице клуба начались жаркие споры о том, стоит ли Роналду продолжать карьеру в Эр-Рияде. Многие считают, что ему пора вернуться в Европу.

"Клянусь, "Аль-Наср" не заслуживает Роналду", "Прошу вас, Роналду, уходите в другой клуб", "Криштиану, вам лучше уехать в Европу. Здесь вас не понимают", "Роналду, уходите в Леверкузен, там есть нормальная команда", - пишут фанаты португальца.

Отметим, что единственный гол в команде проигравших забил Криштиану, он реализовал свой момент на 44-й минуте. После перерыва "Аль-Наср" пропустил четыре безответных мяча за 17 минут.

Роналду перешел в "Аль-Наср" в начале прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Отмечалось, что португалец получил самую высокую зарплату в истории футбола - 200 миллионов евро в год, она включала гарантированную зарплату в размере 90 миллионов евро в год, а также коммерческие и спонсорские сделки, которые довели его общую годовую зарплату до 200 миллионов евро.

Ему также был выплачен бонус за подписание контракта в размере 100 миллионов евро. По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, португалец отклонил предложение перейти в клуб MLS "Спортинг Канзас-Сити", чтобы присоединиться к саудовскому клубу.