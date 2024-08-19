Стало известно о распределении наследства Алена Делона

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В соответствии с французским законодательством, которое не позволяет родителям лишать своих детей наследства, имущество актера Алена Делона еще при его жизни было разделено на четыре равных части, пишет The Guardian. Каждая составляет 25% от состояния умершего, которое по разным оценкам составляет до 300 млн. евро.

У него трое детей. При жизни актер решил, что оставшиеся 25% он передаст своей дочери Анушке. Таким образом, она получит половину его состояния. Это несправедливо, но сыновья актера публично заявили, что оспаривать его не собираются и войны за наследство не будет.

О смерти знаменитого французского актера Алена Делона стало известно утром, 18 августа. Он скончался в возрасте 88 лет.