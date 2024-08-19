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19.08.2024, 08:25

В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи

Новости Мира 0 1

В России группа депутатов Государственной Думы от ЛДПР внесет законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну, передает «Голос народа» со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

«Законопроектом предлагается запретить въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые осуществляют въезд на территорию Российской Федерации в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора», ‒ сказано в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал ‒ домой. Иного разговора быть не должно», ‒ сообщил лидер ЛДПР Слуцкий.

Ранее Госдума приняла закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет. Также Госдума может рассмотреть поправку о повышении призывного возраста для бывших мигрантов в РФ и увеличении срока службы в армии до двух лет.

В Москве уже нескольким десяткам мигрантов, недавно получивших российское гражданство, во время рейдов на автовокзале, овощебазе и в хостелах вручили повестки о явке для постановки на воинский учет, сообщает газета «Коммерсант».

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