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19.08.2024, 13:27

Раскрыт срок выхода Михаила Ефремова на свободу по УДО

Новости Мира 0 1

Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за риска инсульта, передает Lenta.ru

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риска инсульта. Такой срок раскрыл источник Telegram-канала Shot.

По его информации, сторона защиты уже подготовила новое ходатайство. Несмотря на несколько нарушений режима Ефремовым в колонии, адвокаты почти не сомневаются в УДО, так как для подкрепления ходатайства они собрали множество медицинских справок, в которых подтверждаются как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками.

Например, головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак, из-за которых во время судов по делу о ДТП Ефремову стало плохо прямо в зале заседания.

Теперь адвокаты намерены настаивать на том, что нахождение в колонии может вызвать у Ефремова инсульт. Актер уже провел за решеткой 3,5 года из 7,5. Еще весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за нескольких нарушений внутреннего распорядка колонии в Белгородской области было в нем отказано.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов подаст на УДО в сентябре 2024 года.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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