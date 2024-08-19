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19.08.2024, 14:28

В Китае раскрыли сеть шпионских вышек

Новости Мира 0 1

Министерство госбезопасности Китая заявило, что обнаружило вышки, собиравшие конфиденциальную информацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Global times.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным министерства, несколько компаний, связанных с иностранными спецслужбами, под предлогом строительства анемометрических вышек проникали в районы вокруг важных объектов Китая, незаконно собирали и тайно передавали за границу секретные данные.

Анемометрическая вышка - это высокое, похожее на башню сооружение, используемое для измерения скорости, направления ветра и других метеорологических данных.

Житель одного из прибрежных городов сообщил, что некая компания незаконно построила вблизи важного объекта анемометрическую вышку, которая может быть использована для незаконного сбора секретных данных.

При проверке поступившей информации обнаружено, что башня собирала не только метеорологические данные. Госорганам Китая, как сообщается, удалось оперативно предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Другую подозрительную вышку обнаружили возле научно-исследовательской базы. Проверка показала, что эта вышка не прошла надлежащую юридическую регистрацию, а маршруты передачи данных были сложными и представляли значительную угрозу безопасности.

Министерство государственной безопасности напомнило, что метеорологические наблюдательные пункты (площадки) не должны создаваться в районах оборонных и военных объектов или районах, чувствительных в военном отношении, а также в районах, еще не открытых для внешнего доступа, в районах крупных строительных проектов.

В период с января по октябрь 2023 года проверено более 3 000 метеорологических станций, связанных с иностранцами. Обнаружены сотни незаконных станций, расположенных в более чем 20 регионах страны.

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