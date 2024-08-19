Подростки избили тренера по боксу: мужчина может потерять зрение

В Белгородской области (Россия) восемь подростков устроили драку с тренером по боксу Эдуардом Солошенко, передает Tengri Sport.
По информации СМИ, тренер пытался защитить своих подопечных от "местной банды", которая не давала мальчикам прохода.
"Солошенко вышел один против восьмерых озверевших зумеров, малышню защитил, но самому крепко досталось - хулиганы сильно избили Эдуарда.
Он попал в районную больницу, может потерять зрение. Полиция начала проверку, пока никого из нападавших не задержали", - сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что тренер вместе со своим партнером по тренерскому делу строили зал для бокса в районном центре. После драки компаньон тренера покинул область, а строительство затормозилось.
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