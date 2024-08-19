Подростки избили тренера по боксу: мужчина может потерять зрение

В Белгородской области (Россия) восемь подростков устроили драку с тренером по боксу Эдуардом Солошенко, передает Tengri Sport .

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По информации СМИ, тренер пытался защитить своих подопечных от "местной банды", которая не давала мальчикам прохода.

"Солошенко вышел один против восьмерых озверевших зумеров, малышню защитил, но самому крепко досталось - хулиганы сильно избили Эдуарда. Он попал в районную больницу, может потерять зрение. Полиция начала проверку, пока никого из нападавших не задержали", - сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что тренер вместе со своим партнером по тренерскому делу строили зал для бокса в районном центре. После драки компаньон тренера покинул область, а строительство затормозилось.