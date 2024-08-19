В сеть утекли полные характеристики всей линейки iPhone 16

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Издание Apple Hub раскрыло полные характеристики всей линейки iPhone 16, собрав данные из различных утечек в удобную инфографику. Эта информация позволяет оценить примерные возможности и отличия новых устройств от Apple, которые ожидаются на рынке в ближайшее время.

Согласно информации, основное внимание в линейке iPhone 16 будет уделено Pro-моделям. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены более продвинутым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, новым мощным процессором A18 Pro, камерой с пятикратным оптическим зумом и поддержкой технологии Wi-Fi 7. Эти функции делают Pro-модели наиболее привлекательными для пользователей, которые ожидают максимальной производительности и инноваций.

Обычные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, по имеющимся данным, будут уступать своим старшим собратьям. Они получат базовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, процессор A18, камеру с двукратным оптическим зумом и несколько более скромные характеристики.

Полноценный анонс линейки iPhone 16 традиционно ожидается в первой половине сентября. Вместе с новыми устройствами будет представлена и обновленная операционная система iOS 18, которая была анонсирована в июне.