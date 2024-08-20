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20.08.2024, 07:10

Редкая полная голубая луна озарила небо по всему миру

Новости Мира 0 300

В ночь с 19 на 20 августа в небе взошла огромная "осетровая" луна. Жители Земли могли наблюдать редкое явление, когда полнолуние совпало с голубой луной, рассказывает Tengri Life.

Кадр из видео/CNN
Кадр из видео/CNN

Август продолжает оставаться захватывающим месяцем для наблюдателей за небом. Сразу после пика метеорного потока Персеиды на прошлой неделе 19 августа началось первое из четырех последовательных суперлуний года. Редкое космическое сочетание суперлуны и голубой луны достигло пика в ночь с понедельника на вторник.

В последний раз это лунное событие произошло в августе 2023 года, а следующие голубые суперлуны прогнозируются на январь и март 2037 года. Примерно четверть всех полнолуний являются суперлуниями, в то время как всего 3 процента полнолуний являются голубыми лунами.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с ближайшим сближением Луны с Землей по ее эллиптической орбите, точкой, известной как перигей. Это происходит примерно три-четыре раза в год, рассказали специалисты НАСА CNN.

В ближайшей точке полная луна может казаться на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем самая тусклая луна в году, которая появляется, когда она находится дальше всего от Земли на своей орбите.

Полная суперлуна будет видна на небе в течение трех дней.

Суперлуны можно наблюдать невооруженным глазом, и для их наблюдения не требуется определенного места. Всю ночь луна будет подниматься все выше и выше, пока не приблизится время восхода солнца.

По данным НАСА, сочетание полной луны, суперлуны и голубой луны в понедельник вечером является довольно "нерегулярным" явлением.

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