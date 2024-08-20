82-летний артист Лев Лещенко смертельно болен

У 82-летнего народного артиста России Льва Лещенко обнаружили редкое смертельно опасное заболевание – транстиретиновый амилоидоз. Сейчас он получает лечение за счет государства, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания ТВ Центр, транстиретиновый амилоидоз появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. При этом заболевании у больного начинаются различные расстройства и проблемы с сердцем.

К счастью, этот недуг лечится, но препарат от него редкий и очень дорогостоящий. Поэтому недавно Лев Валерианович бесплатно получил препарат "Виндамэкс" стоимостью 1,8 млн рублей (9 млн 535 тыс. 495 тенге) как пенсионер.

Сообщается, что сейчас певец проходит второй курс терапии, которая не мешает ему продолжать давать концерты, заниматься бизнесом и даже посещать светские мероприятия.