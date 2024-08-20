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20.08.2024, 08:29

Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким золото

Новости Мира 0 529

Астрологи считают, что ювелирные украшения способны стать не просто элементом стиля, но и личным талисманом, усиливающим или, наоборот, ослабляющим энергетику их обладателя. По этой причине одним знакам зодиака не рекомендуется носить золото, а другим – серебро, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По информации астрологов издания Rsute.ru, вот знаки зодиака, которым нельзя носить золото:

Рак

Раки – эмоциональные и чувственные представители водной стихии, находящиеся под управлением Луны. Для них золото может стать чрезмерно тяжелым металлом, который усиливает тревожность и беспокойство.

Рыбы

Золото для Рыб может стать "твердокаменным" препятствием, мешающим развитию их богатого внутреннего мира и воображения. Этот металл способен блокировать интуицию и снижать их природное чутье, что может привести к ощущению внутреннего дискомфорта.

Скорпион

Скорпионы, управляемые Плутоном и Марсом, обладают мощной эмоциональной глубиной и страстью. Однако золото может оказывать на них чрезмерное энергетическое давление, блокируя их естественную силу.

Знаки зодиака, которым нельзя носить серебро:

Овен

Овны – активные и целеустремленные представители огненной стихии, управляемые Марсом. Серебро, будучи металлом Луны, может подавлять их природную энергию и активность. Этот металл оказывает успокаивающее действие, что может быть контрпродуктивным для динамичных и решительных Овнов.

Лев

Львы, символизирующие огненную стихию, находятся под влиянием Солнца. Серебро для Львов может показаться слишком холодным и слабым, лишающим их внутреннего огня и яркости. Вместо того чтобы подчеркивать их природную силу, серебро может охлаждать пыл и снижать уверенность в себе.

Стрелец

Стрельцы, находящиеся под покровительством Юпитера, стремятся к росту и расширению горизонтов. Серебро может ограничивать их стремление к приключениям и снижать уровень уверенности. Этот металл может действовать как тормоз, подавляя их природную энергичность и жажду новых открытий.

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