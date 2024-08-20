Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Одним из «двигателей» своего роста он считает Казахстан

В 2023 году Китай обогнал Японию в качестве крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Одним из основных направлений экспорта Китай считает Казахстан, пишет China Daily, передает kursiv.media

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По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в июле КНР отправила за рубеж 469 тыс. автомобилей, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем экспорта за первые семь месяцев 2024 года вырос до 3,26 млн (рост на 28,8% год к году), из них 700 тыс. единиц составили электрокары.

В 2023 году китайская автомобильная компания Great Wall Motor (Haval, Great Wall Hover и другие модели) продала в Казахстане 8,8 тыс. автомобилей. Президент международного подразделения Great Wall Motor Ши Цинке заявил, что компания уверена в казахстанском рынке.

«По мере дальнейшего углубления китайско-казахстанских экономических и торговых связей у китайских автомобильных брендов появятся более широкие перспективы и многообещающее будущее в центральноазиатской стране», – сказал Ши.

Great Wall Motor открыла 28 дилерских центров в 20 крупных городах Казахстана. В третьем квартале 2024 года компания планирует открыть новые дилерские центры в Алматы и Астане.

Другая китайская компания Geely предлагает в Казахстане к покупке семь моделей. С конца 2022 года она открыла 16 дилерских центров и шоу-румов в стране. По словам представителей Geely, страны Центральной Азии становятся важными двигателями роста для китайских автопроизводителей. В прошлом году компания вышла на рынок Кыргызстана и намерена расширить свою деятельность в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. В целом Geely подчеркивает общую важность зарубежного бизнеса для своего развития. Автопроизводитель увеличил плановый объем экспорта на 2024 год до 380 тыс. единиц, что на 50 тыс. больше, чем было запланировано ранее в этом году.

Эксперт Центра исследований развития при Государственном совете Ван Цин сказал, что китайские автопроизводители строят производственные мощности за рубежом, поскольку они становятся глобальными компаниями.

«Мы постепенно вступим в фазу наращивания глобального потенциала и экспорта наших технологий, даже без каких-либо просьб местных органов власти», – сказал Ван в интервью China Automotive News.

Ранее «Курсив» писал, что в марте 2025 года на новом заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы начнется пилотное производство 9 моделей китайских автомобилей Chery, Haval и Changan. Также Orbis Kazakhstan построит в Алматы новый завод и будет производить на нем автомобили китайского брендa KAIYI.

В конце июня стало известно, что на совместном предприятии Узбекистана и Китая BYD Uzbekistan Factory началось производство первых электромобилей.

Помимо Казахстана, китайские компании активно экспортируют свою продукцию и строят заводы в Таиланде и Индонезии для увеличения продаж в Юго-Восточной Азии.