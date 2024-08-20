Новые пограничные правила в ЕС: что изменится для туристов с ноября

Фото: depositphotos.com

Как сообщает Euronews, с 10 ноября в Европейском союзе начнет действовать новая система въезда/выезда (EES), что приведет к ужесточению пограничного контроля для путешественников из стран, не входящих в ЕС. Это подтвердила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

"Этот момент наконец-то настал. Возможно, были времена, когда казалось, что этого никогда не произойдет. Но это произойдет. Все складывается. Мы находимся на этапе финального тестирования. Наблюдается реальный импульс. Перевозчики, операторы, железнодорожные станции, аэропорты – все готовятся к этому дню", – заявила Йоханссон.

Изначально запуск системы EES был запланирован на 2022 год, но столкнулся с множественными задержками из-за технических проблем и сложности установки автоматических барьеров на международных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны.

Осенью, когда EES станет доступна, путешественники из стран, не входящих в ЕС, будут вынуждены проходить новые пограничные проверки. Эта система будет автоматически регистрировать въезд и выезд граждан Великобритании и других стран, не входящих в ЕС, которые не нуждаются в визе для въезда в ЕС.

Как это будет происходить? При пересечении внешних границ ЕС путешественники будут обязаны сканировать свои паспорта или другие проездные документы в специальных киосках самообслуживания. Система будет фиксировать имя путешественника, биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и отпечатков пальцев будет проводиться каждые три года и действовать для нескольких поездок в течение этого периода.

Система EES не будет применяться к гражданам или резидентам ЕС, а также к обладателям долгосрочных виз. Она будет действовать при въезде во все страны ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Отмечается, что система вводится для усиления пограничной безопасности и идентификации путешественников, которые превышают разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне (90 дней в течение 180 дней).

"С системой EES мы будем точно знать, кто въезжает в Шенгенскую зону с иностранным паспортом. Мы будем знать, если люди остаются слишком долго, что поможет бороться с нелегальной миграцией. EES также затруднит использование поддельных паспортов преступниками, террористами или шпионами благодаря биометрической идентификации, фотографиям и отпечаткам пальцев", – заявила Йоханссон.

Однако в Великобритании и других странах существует опасение, что введение EES может привести к увеличению задержек на пограничных пунктах.

Французские власти будут проводить проверки EES в порту Дувр, на Eurostar и в туннеле под Ла-Маншем. В настоящее время они сотрудничают с британским правительством, чтобы минимизировать влияние новой системы на потоки на границах и дорожное движение, но выражают обеспокоенность по поводу возможных задержек.

Правительственные агентства и представители туристической индустрии опасаются, что это приведет к длинным очередям, например, для паромного движения из Дувра в Кале. Но министр транспорта Великобритании Гай Опперман пояснил, что схема будет иметь "шестимесячный мягкий запуск", чтобы сделать процесс более простым.

"Если возникнет ситуация, при которой образуются очереди или задержки, тогда предусмотренные меры предосторожности позволят значительно упростить проезд транспортных средств, автобусов, грузовиков и автомобилей. Это решит многие проблемы с очередями и осложнениями", – отметил он.

Другие страны также продолжают работать над планами по внедрению EES. Европейская комиссия предложила ввести систему постепенно и гибко, чтобы уменьшить вероятность длинных ожиданий на границах.

Что касается системы ETIAS, которая должна вступить в силу примерно через шесть месяцев после EES, ее запуск был перенесен на 2025 год. Эта система потребует от граждан стран, не входящих в ЕС и не нуждающихся в визе для въезда, получения разрешения на поездку. Ожидается, что ETIAS будет введена в течение пяти-шести месяцев после запуска EES.