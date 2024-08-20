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20.08.2024, 14:39

Раскрыт простой способ выявить нехватку воды в организме

Новости Мира 0 365

Понять, достаточно человек пьет жидкости или нет, можно по количеству его походов в туалет, считает врач-физиолог, доцент кафедры физиологии, физических упражнений и правильного питания в Университете Стерлинга (Шотландия) Стюарт Гэллоуэй. Простой способ выявить нехватку воды в организме он раскрыл изданию BBC Science Focus, передает Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Физиолог указал, что не считает необходимым выпивать четко два литра воды в день. По его мнению, норма жидкости в сутки зависит от диеты, уровня физической нагрузки, состояния здоровья и габаритов тела человека. «Большинство здоровых людей могут поддерживать оптимальный уровень гидратации, выпивая воду и другие жидкости всякий раз, когда чувствуют жажду», — уверен врач.

Тем же, кто сомневается, что потребляет достаточное количество жидкости, Гэллоуэй предложил пройти простой тест, суть которого в подсчете общего количества мочеиспусканий в день. Нормой он назвал от четырех до шести походов в туалет при условии адекватного удовлетворения потребности в воде.

«Если вы с трудом справляетесь с четырьмя мочеиспусканиями в день, возможно, вам надо пить больше воды. Если вы регулярно мочитесь больше шести раз в день, возможно, вы потребляете избыточное количество жидкости», — объяснил он.

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