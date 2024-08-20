Алматы. 20 августа. КазТАГ – Закон об утилизационном сборе вступил в силу в Кыргызстане, сообщает Kloop.

Фото с сайта kaztag.kz

«В Кыргызстане вступил в силу закон об утилизационном сборе», - сообщил об этом в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.

Сбор будет взиматься на следующие товары: смазочные масла, аккумуляторные батареи, свинцовые аккумуляторы и аккумуляторы для электромобилей, автошин, электронное и электротехническое оборудование, бытовая техника, фильтры для двигателей внутреннего сгорания, товары и упаковки товаров из комбинированных материалов, картона, резины, пластмассы, полимеров.

В Кыргызстане производители и импортеры этих товаров должны платить специальный сбор. Он предназначен для того, чтобы компании помогали утилизировать и перерабатывать отходы от своей продукции.

Ставки утилизационного сбора еще не утверждены, но народ ожидает увеличение цен на некоторые товары.

«Собранные деньги направят на переработку отходов, строительство объектов для обращения с отходами и создания раздельного сбора отходов», - пишет Kloop.

Издание отмечает, что в Казахстане опасаются, что из-за введения утильсбора в Кыргызстане в Казахстан начнут массово завозить старые «автохламы».

Ранее в минэкономики Кыргызстана отмечали, что вводят этот закон «для поддержки отечественного автопрома».