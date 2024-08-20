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20.08.2024, 15:38

Художница нарисовала портрет Алена Делона и восхитила сеть. ВИДЕО

Новости Мира 0 315

В сети обсуждают атмосферное видео художницы, на котором она показала процесс создания портрета известного актера Алена Делона, подробнее - на Tengri Life.

Кадр из видео
Кадр из видео

В своем Instagram-аккаунте Mahi Art (mahiartss) опубликовала ролик, который стал популярен в сети.

"Я посвящаю этот рисунок всем любителям искусства, театра и кино, особенно поклонникам легендарного актера Алена Делона", – отметила девушка в своем посте.

Ролик собрал более миллиона просмотров только в Instagram.

Под постом десятки комментариев, пользователи соцсети отметили, что, используя небольшой набор инструментов, художница смогла не просто создать красивый портрет, а передать характер актера.

"Какое классное качество!", "Я мечтаю рисовать так же", "Это так красиво и точно", "Невероятно", – отметили в комментариях на разных языках мира.

18 августа 2024 года не стало легендарного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет. Его часто называли "самым красивым мужчиной мира". Актер снялся во множестве фильмов, в числе его самых ярких работ такие кинокартины, как: "Рокко и его братья", "Двое в городе", "Затмение", "На ярком солнце".

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