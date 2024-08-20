Умерла самая старая из живущих на Земле людей

Мария Браньяс Морера из Испании, которая считалась старейшей жительницей на Земле, умерла в возрасте 117 лет, рассказывает Tengri Life .

Фото: twitter.com/MariaBranyas112

В соцсети X (Twitter) семья погибшей сообщила, что "Мария Браньяс умерла так, как и хотела: во сне, мирно и без боли".

Известно, что незадолго до своей смерти Мария согласилась пройти научные тесты, проводимые исследователями в надежде раскрыть секреты долгой жизни.

Женщина родилась в Сан-Франциско в 1907 году в разгар второй волны бубонной чумы. Позже, в 1915 году, она решила переехать в Испанию, где и пережила Первую мировую войну, после того как ее отец Хосеп заболел. За свои 117 лет Мария пережила бубонную чуму, две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании и Covid-19. Она пережила своего единственного сына, которого растила вместе с покойным мужем Жоаном Моретом, умершим в 1976 году.



Источник фото x.com / @MariaBranyas112

СМИ пишут, что она до конца своих дней сохраняла трезвость рассудка.

На днях она почувствовала слабость и обратилась к семье с просьбой не плакать, когда она уйдет. И еще пообещала, что будет счастлива, "куда бы она ни пошла".