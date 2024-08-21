Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель МИД Азербайджана сообщил, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС, передает NUR.KZ со ссылкой на информационное агентство Report .

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Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

На официальном сайте ЕЭК говорится, что БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики вышеуказанных стран (кроме ЮАР). Инициатором создания объединения выступила российская сторона.

В основе работы БРИКС лежат планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.

Напомним, что с начала этого года в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения.