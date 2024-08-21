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20.08.2024, 22:29

Вынесен приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря за соучастие в убийстве более 10 тысяч человек

Новости Мира 0 194

Федеральный суд Германии во вторник, 20 августа, вынес окончательный вердикт по делу бывшей секретарши концлагеря Штуттгоф - 99-летней Ирмгард Фурхнер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Фото: Christian Charisius / dpa
Фото: Christian Charisius / dpa

В конце 2022 года окружной суд приговорил Фурхнер к двум годам условно за пособничество в убийстве более чем в 10 тысяч человек. Во время процесса экс-секретарша сказала, что сожалеет о произошедшем и о том, что находилась в Штуттгофе в то время. Свою личную вину она не признала, с приговором не согласилась и подала апелляцию в Федеральный суд.

Решение, которое немецкие СМИ называют "последним приговором нацистскому преступнику в истории", было принято коллегией по уголовным делам несовершеннолетних, так как на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет. За соучастие в убийстве более 10 тысяч человек суд назначил ей два года тюрьмы условно.

Защита пожилой женщины настаивала, что Фурхнер работала секретарем как гражданское лицо и не была включена в систему СС. Кроме того, нельзя считать доказанным, что девушка знала, что творится в лагере, утверждали адвокаты. Однако суд апелляционной инстанции не счел их доводы убедительными: почти вся корреспонденция лагеря проходила через стол стенографистки. Федеральный суд оставил в силе приговор Фурхнер.

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Фурхнер была секретарем в комендатуре концлагеря Штутгоф и работала в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе. Позднее, в 1950-е годы, Хоппе был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.

По данным центра "Архивы Арользена", с 1939 по 1945 годы в концентрационном лагере Штутгоф, располагавшемся под Гданьском, и его 39 лагерях-спутниках было заключено около 110 тысяч человек из 28 стран. Более 65 тысяч узников Штутгофа погибли.

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