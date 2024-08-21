Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов перечислил продукты, которые опасно разогревать в микроволновой печи, передает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости .

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По словам специалиста, в первую очередь нельзя подогревать продукты с высоким содержанием воды: помидоры, виноград, куриную печень.

"Из-за резкого повышения температуры увеличивается давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки и происходит взрыв", - пояснил Куликов.

Также нельзя нагревать продукты, имеющие плотную кожицу, пленку или оболочку: сосиски, сардельки, помидоры, яблоки, вареные и сырые яйца в скорлупе и другие. Все это повышает риск получения ожогов, травм и порчи бытовой техники. Достаточно проткнуть продукт в нескольких местах ножом, вилкой или шпажкой, а отварные яйца нужно очистить от скорлупы и разрезать на части.

Кроме того, в микроволновке не рекомендуется разогревать зерновые каши, мюсли, гранолы, ягоды, любой острый перец и зелень. Это приводит к потере полезных компонентов - например, в ягодах разрушается витамин С, либо способствует образованию вредных соединений и веществ - свободных радикалов в кашах и зерновых продуктах или нитрозамина в зелени. В перце же содержится алкалоид капсаицин.