Релокация продолжается: сколько российских фирм работает в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 августа 2024 года в Казахстане зарегистрировано 23 670 юридических лиц и филиалов с собственниками из Российской Федерации. Из них более 80% фирм – реально действующие и приносящие доход в бюджет РК, сообщает Zakon.kz.

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Характерно, что количество компаний, переносящих свой бизнес в Казахстан, растет очень большими темпами, начиная с 2022 года. Среднемесячные темпы прироста в 2022 году составили 616 единиц, в 2023 году — 342 единицы, за 6 месяцев этого года – 112 единиц.

В целом, общее количество компаний из России, зарегистрированных в Казахстане сегодня в два раза больше, чем это было в 2021 году.

Интересно так же, что из всего количества российских компаний 5 091 – с совместной формой собственности.

А вот чем занимаются у нас российские компании.

Почти половина из них трудится в сфере торговли. Треть компаний занята в промышленности. зафиксировано чуть более 1 тыс. российских компаний, занимающих 32% доли рынка.

Остальные компании занимаются консалтингом, оказывают образовательные услуги, и очень много предпринимателей зарегистрированы в IT-сфере. На начало 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 2835 организаций в сфере телекоммуникаций и IT.

Примечательно, что в России перенос бизнеса в Казахстан сегодня очень популярен. Россиян привлекает схожесть экономики, культуры, менталитета и, самое главное, — простота открытия своего дела в РК.

Так, торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов отмечал, что с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для граждан России не составляет труда. По его словам, в среднем на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам потребуется от пяти до семи рабочих дней.

Несомненно, что все релоцированные компании вносят свой вклад в расширение российских капиталовложений в Казахстан. Не случайно объем инвестиций из РФ в РК за 2023 год стал рекордным показателем за последние 18 лет. В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний.

Россияне вложили в нашу экономику 2,9 млрд долларов США, что на 87,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Отметим, что летом 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в страну.