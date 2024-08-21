18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.7
529.12
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.08.2024, 11:47

Релокация продолжается: сколько российских фирм работает в Казахстане

Новости Мира 0 339

Согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 августа 2024 года в Казахстане зарегистрировано 23 670 юридических лиц и филиалов с собственниками из Российской Федерации. Из них более 80% фирм – реально действующие и приносящие доход в бюджет РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Характерно, что количество компаний, переносящих свой бизнес в Казахстан, растет очень большими темпами, начиная с 2022 года. Среднемесячные темпы прироста в 2022 году составили 616 единиц, в 2023 году — 342 единицы, за 6 месяцев этого года – 112 единиц.

В целом, общее количество компаний из России, зарегистрированных в Казахстане сегодня в два раза больше, чем это было в 2021 году.

Интересно так же, что из всего количества российских компаний 5 091 – с совместной формой собственности.

А вот чем занимаются у нас российские компании.

Почти половина из них трудится в сфере торговли. Треть компаний занята в промышленности. зафиксировано чуть более 1 тыс. российских компаний, занимающих 32% доли рынка.

Остальные компании занимаются консалтингом, оказывают образовательные услуги, и очень много предпринимателей зарегистрированы в IT-сфере. На начало 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 2835 организаций в сфере телекоммуникаций и IT.

Примечательно, что в России перенос бизнеса в Казахстан сегодня очень популярен. Россиян привлекает схожесть экономики, культуры, менталитета и, самое главное, — простота открытия своего дела в РК.

Так, торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов отмечал, что с учетом высокого уровня цифровизации сектора государственных услуг открытие бизнеса в Казахстане для граждан России не составляет труда. По его словам, в среднем на прохождение всех этапов получения БИН (бизнес идентификационный номер) компаниям-нерезидентам потребуется от пяти до семи рабочих дней.

Несомненно, что все релоцированные компании вносят свой вклад в расширение российских капиталовложений в Казахстан. Не случайно объем инвестиций из РФ в РК за 2023 год стал рекордным показателем за последние 18 лет. В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний. 

Россияне вложили в нашу экономику 2,9 млрд долларов США, что на 87,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Отметим, что летом 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в страну.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?