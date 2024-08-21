Блинкен сообщил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

Израиль согласился вывести войска из сектора Газа в рамках сделки с движением ХАМАС. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, как передает NUR.KZ со ссылкой на CNN .

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Как сообщает зарубежное издание, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, несмотря на сообщения о комментариях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль согласился на вывод войск ЦАХАЛ из Газы.

Энтони Блинкен, общаясь с журналистами в Катаре, сообщил, что пункт о выводе подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) содержится в соглашении о прекращении огня в секторе Газа между израильской стороной и ХАМАС.

"Соглашение очень четко определяет даты и места вывода войск Армии обороны Израиля из Газы, и Израиль согласился на это", - сказал он.

Сообщается, что Блинкен и другие официальные лица США отказались вдаваться в подробности предложения, выдвинутого США на прошлой неделе. Однако соглашение о прекращении огня структурировано в три этапа и в конечном итоге будет включать полный вывод армии Израиля из Газы.

Неделей ранее сообщалось, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, возобновились в Дохе. Переговоры - попытка не допустить кровавого обострения конфликта на Ближнем Востоке после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Также ранее Иран отверг призывы Запада отказаться от угрозы нанести ответный удар по Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иранские власти косвенно дали понять, что убедить их отказаться от возмездия может успех на переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

В понедельник, как сообщала Русская служба BBC, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал Израиль и ХАМАС не срывать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для заключения перемирия в Газе и освобождения заложников.

Ранее посредники и американские чиновники выражали осторожный оптимизм в отношении скорого и главное, успешного завершения переговоров. Однако судя по сообщениям прессы, до него еще неблизко: ХАМАС и Израиль не готовы на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам.