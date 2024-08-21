Подросток застрелил отца в тире в Подмосковье

Следственный комитет по Московской области заявил о том, что в подмосковном Реутове подросток случайно застрелил отца, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел в городском тире. По данным следствия, отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи, когда сын был в наушниках и с оружием в руках. Подросток произвел выстрел и попал в родителя. Как уточняется, от полученного ранения мужчина умер на месте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.