WhatsApp внедряет новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp решили дать пользователям право выбора: темная или светлая тема, сообщает Zakon.kz.
Пользователи, помимо цвета фона внутри чатов, теперь могут выбрать основной цвет приложения.
Как пишет wabetainfo, при использовании светлой темы традиционный зеленый цвет будет заменен черным, что обеспечит более современный и минималистичный вид. В темной теме основной цвет сместится на белый, создавая контраст, который улучшает читаемость.
Фото: wabetainfo
Отмечается, что функция темы для выбора основного цвета приложения находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении. Однако на некоторых устройствах Android она уже есть.
Ранее мы писали о том, что в WhatsApp появились новые функции, связанные с созданием стикеров.
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