WhatsApp внедряет новую функцию

Фото: рixabay

Пользователи, помимо цвета фона внутри чатов, теперь могут выбрать основной цвет приложения.

Как пишет wabetainfo, при использовании светлой темы традиционный зеленый цвет будет заменен черным, что обеспечит более современный и минималистичный вид. В темной теме основной цвет сместится на белый, создавая контраст, который улучшает читаемость.

Фото: wabetainfo

Отмечается, что функция темы для выбора основного цвета приложения находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении. Однако на некоторых устройствах Android она уже есть.

Ранее мы писали о том, что в WhatsApp появились новые функции, связанные с созданием стикеров.