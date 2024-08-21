Названы неожиданные причины выпадения волос

Российский иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвал неожиданные причины выпадения волос, передает ИА «NewTimes.kz».
По его словам, причиной выпадения волос могут быть проблемы с щитовидной железой, в том числе гипотиреоз.
«Щитовидная железа — это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос, плохо работает — и роста волос нет, питание волоса нарушается», — сказал Продеус.
Эксперт также подчеркнул, что к выпадению волос может приводить частое расчесывание.
«Это исследование проводили в нескольких странах. Как выяснилось, волосы лучше всего расчесывать расческой с редкими зубцами», — пояснил медик.
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