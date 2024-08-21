Названы неожиданные причины выпадения волос

По его словам, причиной выпадения волос могут быть проблемы с щитовидной железой, в том числе гипотиреоз.

«Щитовидная железа — это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос, плохо работает — и роста волос нет, питание волоса нарушается», — сказал Продеус.

Эксперт также подчеркнул, что к выпадению волос может приводить частое расчесывание.