Люди начали мстить слонам в индийской деревне

В индийской колонии Джарграм назрел серьезный конфликт между людьми и слонами. После того как пожилой местный житель погиб в результате нападения слона, односельчане принялись мстить гигантам. Одна слониха погибла от действий людей, еще шесть, включая двух детенышей, серьезно пострадали, передает Tengri Travel .

Фото: Х/World Animal Protection India

По данным The Independent, жители деревни закидали животных горящими копьями и железными прутьями с шипами. Один из пострадавших слонов – взрослая самка - после восьмичасовых мучений умер.

Сообщается, что полицейские начали расследование и занялись поисками напавших на слонов жителей Джарграма. По их данным, в нападении участвовало не менее 35 человек.

Особенно ситуация с нападением на слонов возмутила защитников природы. По их мнению, плотная застройка не оставила этим животным места для жизни и они вынужденно сталкиваются с людьми.

"Мы заявляем, что защищаем слонов и поклоняемся им, но мы не можем предоставить им среду обитания, не можем дать им место ни физически, ни в наших сердцах", – заявили активисты.

Отмечается, что еще в 1972 году Верховный суд Индии полностью запретил и объявил вне закона использование и метание огненных копий для управления слонами.