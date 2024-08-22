Люди начали мстить слонам в индийской деревне

В индийской колонии Джарграм назрел серьезный конфликт между людьми и слонами. После того как пожилой местный житель погиб в результате нападения слона, односельчане принялись мстить гигантам. Одна слониха погибла от действий людей, еще шесть, включая двух детенышей, серьезно пострадали, передает Tengri Travel.
По данным The Independent, жители деревни закидали животных горящими копьями и железными прутьями с шипами. Один из пострадавших слонов – взрослая самка - после восьмичасовых мучений умер.
Сообщается, что полицейские начали расследование и занялись поисками напавших на слонов жителей Джарграма. По их данным, в нападении участвовало не менее 35 человек.
Особенно ситуация с нападением на слонов возмутила защитников природы. По их мнению, плотная застройка не оставила этим животным места для жизни и они вынужденно сталкиваются с людьми.
"Мы заявляем, что защищаем слонов и поклоняемся им, но мы не можем предоставить им среду обитания, не можем дать им место ни физически, ни в наших сердцах", – заявили активисты.
Отмечается, что еще в 1972 году Верховный суд Индии полностью запретил и объявил вне закона использование и метание огненных копий для управления слонами.
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