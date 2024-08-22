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22.08.2024, 10:54

Крушение суперяхты в Италии: найдены тела пяти погибших

Новости Мира 0 508

Тела четырех погибших в результате крушения суперяхты у берегов Италии опознаны. Также сообщается об обнаруженном пятом теле, но имя погибшего не называется, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Giornale di Sicilia.

Фото: twitter.com/vigilidelfuoco
Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Найдены тела британского банкира Джонатана Блумер и американского адвоката Криса Морвилло, а также их жен. Магнат Майк Линч и его дочь Ханна до сих пор официально считаются пропавшими без вести. На обломках корабля обнаружено пятое тело (имя еще не озвучено), а поиски еще одного человека продолжаются.

Поисками людей занимаются 27 дайверов.

По информации Euronews, яхта Bayesian затонула у Портичелло, небольшого городка на побережье Сицилии, во время внезапного шторма. На борту находились 22 человека.

Выжившие, разместившиеся в отеле неподалеку от порта, говорят, что яхта ушла под воду за три-пять минут.

Суперъяхта принадлежит Анжеле Бакарес, 57-летней жене британского миллионера Майка Линча. Он пока числится пропавшим без вести, как и его дочь Ханна.

Предположительно, нынешний отпуск на Сицилии был запланирован, чтобы отпраздновать недавнее оправдание Линча по делу о мошенничестве. Предпринимателя обвиняли в завышении стоимости его компании Autonomy, которая была продана американскому IT-гиганту HP. Разбирательство длилось порядка десяти лет. В июне суд Сан-Франциско Линча оправдал.

Буквально за двое суток до крушения яхты погиб партнер Майка Линча — бывший топ-менеджер Autonomy Стивен Чемберлен, проходивший по делу Линча. 17 августа его сбила машина.

Пользователи социальных сетей начали строить теории заговора. Пишут о том, что Линч якобы был связан со спецслужбами по всему миру через его компании, занимающиеся компьютерной безопасностью. Одни считают, что Линч и Чемберлен были убиты. Другие, в основном, те, кто сосредоточен на деле Линча, полагают, что его смерть была инсценировкой, и, что Линч скрылся с места происшествия на борту подводной лодки.

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