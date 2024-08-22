Пятилетний ребенок разогнал Lamborghini до 300 километров в час

Пятилетний Зейн Софоглу удивил пользователей Instagram своим видео, где он разогнался до 300 километров за рулем спорткара, передает Tengri Auto.
Мало кто из пятилетних детей умеет завязывать шнурки, не говоря уже о том, чтобы водить суперкар. Но Зейн Софоглу сделал именно это, и он не остановился на скоростном лимите.
Софоглу, сын турецкого мотогонщика Кенана Софоглу, утер нос самым опытным водителям, разогнав Lamborghini Revuelto до 312 километров в час. Он сделал это на закрытой взлетно-посадочной полосе.
Софоглу-младший управлял Revuelto мощностью 745 кВт, оснащенным специальным сиденьем-бустером, удлинителями педалей. Прежде чем замедлиться, чтобы отпраздновать свой рекорд, он решил подрифтить.
Подвиг был запечатлен его родителями и опубликован в аккаунте Зейна в Instagram.
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