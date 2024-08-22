Пятилетний ребенок разогнал Lamborghini до 300 километров в час

Пятилетний Зейн Софоглу удивил пользователей Instagram своим видео, где он разогнался до 300 километров за рулем спорткара, передает Tengri Auto .

Кадр из видео

Мало кто из пятилетних детей умеет завязывать шнурки, не говоря уже о том, чтобы водить суперкар. Но Зейн Софоглу сделал именно это, и он не остановился на скоростном лимите.

Софоглу, сын турецкого мотогонщика Кенана Софоглу, утер нос самым опытным водителям, разогнав Lamborghini Revuelto до 312 километров в час. Он сделал это на закрытой взлетно-посадочной полосе.

Софоглу-младший управлял Revuelto мощностью 745 кВт, оснащенным специальным сиденьем-бустером, удлинителями педалей. Прежде чем замедлиться, чтобы отпраздновать свой рекорд, он решил подрифтить.

Подвиг был запечатлен его родителями и опубликован в аккаунте Зейна в Instagram.