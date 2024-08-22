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22.08.2024, 15:25

Российский блогер побывал в США и раскрыл главную беду страны

Новости Мира 0 1 303

Российский тревел-блогер побывал в США и назвал самой большой бедой страны сферу услуг. Свои наблюдения он раскрыл в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Ron Adar / Shutterstock / Fotodom
Фото: Ron Adar / Shutterstock / Fotodom

По словам автора публикации, это касается абсолютно всех видов услуг. К примеру, он сравнил местные «убогие» салоны красоты с фильмами ужасов: они располагаются в подвальных помещениях старых домов, откуда доносятся «запахи гнили, плесени и дохлых мышей». Кроме того, в США мастера салонов не ведут запись, а принимают по живой очереди. Из-за этого в душных помещениях постоянно ожидает толпа людей.

Кроме того, блогер пожаловался на работу доставок посылок. Он отметил, что их сотрудники крайне ленивы и оставляют коробки с дорогими заказами прямо перед входом в жилой комплекс.

«Про адвокатов, не знающих основных законов и интересующихся исключительно тем, как бы набить свой кошелек, и врачей, не интересующихся здоровьем пациента, а только проявляющих интерес к его страховому полису и выписывающих шаблонно одни и те же препараты, даже если они и наносят вред, можно говорить вечно», — заключил автор.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в США и назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». В частности, она отметила, что американцы любят показывать «фак» по любому поводу.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Наша медицина ничем не лучше!
22.08.2024, 13:50
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