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22.08.2024, 19:04

Роналду заработал 42 миллиона долларов за одно видео на YouTube

Новости Мира 0 1 626

Звездный форвард сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду создал YouTube-канал и заработал 42 миллиона долларов с одного ролика меньше чем за 11 часов, передает Tengri Sport.

Кадр из видео
Кадр из видео

Недавно португальский футболист создал канал на YouTube. Видеоролики с его участием быстро начали набирать популярность. Как сообщают Vesti.kz, авторы каналов видеохостинга могут зарабатывать на своем контенте от 2 до 12 долларов за каждую тысячу просмотров.

На последнем выпущенном видеоролике Криштиану набралось более 7,5 миллиона просмотров. В переводе на валюту Роналду заработал с данного видео приблизительно 42 миллиона долларов.

На аккаунт 39-летнего форварда подписалось около 7 миллионов человек за 6 часов с момента создания канала. Таким образом, Роналду установил новый рекорд. Прошлая рекордсменка - k-pop-исполнительница Дженни Ким набрала миллион подписчиков за 7 часов.

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