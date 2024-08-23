Невинно осужденному заплатят семь миллионов долларов за 48 лет в тюрьме

В США невинно осужденному заплатят компенсацию за 48 лет, которые он провел в тюрьме. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает Lenta.ru

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После освобождения 71-летний Глинн Симмонс подал в суд на город Оклахома-Сити и бывшего детектива Клода Шобера, который там работал. В иске также упоминается городок Элмонд, где произошло преступление, и работавший там детектив Энтони Дэвид Гарретт. Симмонс считает, что Шобер и Гаррет сфабриковали дело, из-за которого он попал за решетку.

Городской совет Элмонда достиг соглашения о досудебном урегулировании иска, согласно которому город не признает вину, но выплатит Симмонсу компенсацию. Он получит 7,2 миллиона долларов. Судебная тяжба с Оклахома-Сити пока продолжается.

Симмонса осудили за налет на винный магазин в городке Эдмонд, расположенном в пригороде Оклахома-Сити. 30 декабря 1974 года туда ворвались двое неизвестных и открыли стрельбу. В результате пострадали две женщины. Многочисленные свидетели могли подтвердить, что в тот день Симмонса видели в другом городе, но присяжные не стали их слушать. Он избежал электрического стула лишь по счастливой случайности.

В 2023 году суд признал Симмонса невиновным и освободил. Чтобы добиться правосудия, ему потребовалось 48 лет, 1 месяц и 18 дней, которые он провел за решеткой. Это самый длительный срок в США, отбытый невинно осужденным.