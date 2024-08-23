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23.08.2024, 08:09

Объявлен рейтинг ведущих университетов мира в 2024 году

Новости Мира 0 353

Британские, немецкие, французские и швейцарские университеты вошли в число лучших вузов в 2024 году, согласно оценке ARWU (Академический рейтинг университетов мира), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сообщается, что 22-й год подряд первое место в рейтинге занимает Гарвардский университет, расположенный в Кембридже (США). За ним следуют еще два американских вуза - Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт (MIT), замыкающие тройку лидеров.

"Кембриджский университет, расположенный в Соединенном Королевстве, занял четвертое место. Оксфордский университет, также находящийся в Великобритании, занял шестое место. Именно эти два европейских вуза попали в первую десятку, в которой все остальные места остались за учебными заведениями США", - говорится в статье.

Как составляется рейтинг

Рейтинг ARWU еще называют Шанхайским рейтингом, поскольку он составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. При работе над списком лучших вузов оцениваются показатели академической и исследовательской деятельности.

К ним относятся такие достижения, как получение выпускниками престижных наград, таких как Нобелевские премии и Филдсовские премии и медали. Также учитываются: число часто цитируемых исследователей, статьи, опубликованные в журналах Nature Science.

Лучшие университеты Европы

В топ-50, помимо Оксфордского и Кембриджского университетов, вошли и другие вузы Старого Света. В их числе французский Университет Париж-Сакле. Он занял 12-е место, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

Цюрихский технологический институт (Швейцария) занял 21-е место в мире. Имперский колледж Лондона оказался на 25-м месте, Копенгагенский университет - на 32-м.

Наибольшее количество учебных заведений в топ-100 приходится на США и Китай - 38 и 14 университетов соответственно.

"В Европе больше всего университетов, попавших в топ-100, находятся в Великобритании", - отмечается в материале.

Впервые вошли в топ-50 три вуза Германии: Мюнхенский университет (43-е место), Мюнхенский технический университет (47-е место) и Гейдельбергский университет (50-е место).

Французские университеты также продемонстрировали конкурентоспособность: Университет Париж-Сакле (12-е место), Университет PSL (33-е место) и Университет Сорбонна (41-е место) вошли в топ-50.

Некоторые европейские страны, такие как Италия, Испания, Австрия и Португалия, не попали в топ-100, но все же были представлены в топ-500.

Напомним, многие учебные заведения по всему миру оказывают поддержку молодым семейным парам, стремящимся получить образование за границей. Корреспондент Tengri Education собрала стипендиальные программы от университетов и правительств разных стран, которые могут помочь студентам с детьми минимизировать финансовые трудности и сосредоточиться на учебе. Подробности в материале.

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