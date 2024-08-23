Крупнейшая автомобильная корпорация уволит более тысячи сотрудников

Компания General Motors (GM) сообщила на этой неделе об увольнении более тысячи работников из подразделений по разработке программного обеспечения и сервисным услугам, передает Tengri Auto со ссылкой на " Голос Америки ".

Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что компания подтвердила увольнения, о которых сначала сообщила телекомпания CNBC.

"Работая на будущее GM, мы должны упростить (свою структуру - ред.) ради повышения скорости и стремления к совершенству, принимать смелые решения и ставить во главу угла инвестиции, которые окажут наибольшее влияние", – говорится в заявлении компании.

Так, по данным CNBC, сокращения затронут около 600 рабочих мест в технологическом кампусе компании под Детройтом. GM отметила, что около половины сокращений придется на США.

Компания заявила, что решение об увольнениях не связано с желанием сократить расходы, а было принято после анализа работы, проведенного после ухода исполнительного вице-президента по программному обеспечению и сервисным услугам Майка Эббота.

Бывший руководитель Apple Эббот был нанят в 2023 году, чтобы возглавить разработку программного обеспечения GM в ситуации, когда автопроизводитель наращивает инвестиции в электромобили и сервисы на основе подписки. Он покинул компанию в марте этого года по состоянию здоровья.