Диетолог назвала три самых полезных сладости

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Лебедева назвала самыми полезными сладостями мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества. По словам специалиста, пектин положительно влияет на кишечную микрофлору, не воздействуя на уровень сахара в крови. Она также посоветовала выбирать мармелад на основе пектина или коллагена.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — отметила она.

Ранее терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала самую полезную для сердечников сладость. К ней специалист отнесла курагу.