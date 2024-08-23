Заключенные в Волгоградской области России взяли заложников, есть убитые

В Волгоградской области России группа заключенных напала на администрацию и сотрудников учреждения. Среди заложников есть убитые и раненые, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Фото: depositphotos.com

По данным Telegram-канала Mash, чрезвычайное происшествие произошло в ИК-19. Сообщается о трех убитых и нескольких тяжело раненных сотрудниках учреждения. В исправительной колонии объявили режим ЧС, к учреждению стягиваются силовики.

Также сообщается, что нападение совершили четыре человека, один из них осужден за терроризм.

Позднее федеральная служба исполнения наказаний России сообщила подробности:

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие".

Напомним: в июне в СИЗО Ростовской области обвиняемые проникли в дежурную часть и взяли в заложники двух сотрудников. Захватчики требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В итоге они были ликвидированы.