Названы способы отличить оригинальные духи от подделки

Директор по маркетингу парфюмерного бренда Equivalent Надежда Дроздова назвала способы отличить оригинальные духи от подделки. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

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Перед покупкой эксперт советует изучить марку и ее продукцию. «Ознакомьтесь с официальным сайтом, чтобы узнать о линейках ароматов. Там же можно изучить и внешний вид оригинального флакона: его цвет, форму, особенности надписей, крышку, распылитель», — пояснила она и добавила, что бренды, как правило, также публикуют на сайтах информацию о своих дистрибьюторах.

Кроме того, важно проверять номер партии, который обычно указывается на прозрачной наклейке на дне флакона и на картонной упаковке парфюма. «У оригинального производителя должен быть один номер партии», — заявила специалистка.

По ее словам, еще один важнейший признак подделки — разные страны производства и розлива ароматов. У оригинальных духов страны, как и номера партии, должны совпадать. У оригинального парфюма также должен быть сертификат соответствия, который продавцы обязаны предъявить по первому требованию клиента, подчеркнула Дроздова.