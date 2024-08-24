Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Спецназ в ходе штурма ликвидировал всех четырех захватчиков ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram -канал Mash, передает Lenta.ru

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Силовикам понадобилось полчаса, чтобы обезвредить террористов и спасти заложников. Спасенные переданы врачам для оказания медицинской помощи.

Один из преступников — 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи хотел привести в действие бомбу, изготовленную в виде «жилета смертника», однако спецназовцы опередили его и ликвидировали. Бомба передана саперам.

Ранее стало известно, что спецназ начал штурм захваченной заключенными ИК-19. К колонии прибыли бригады скорой помощи. Дороги вокруг колонии заблокированы.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).