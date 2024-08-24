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23.08.2024, 23:08

Спортсменка из России покончила с собой после травли из-за национальности

Новости Мира 0 1 644

Спортсменка Ксения Чепонова из Горно-Алтайска покончила с собой в Новосибирске, где тренировалась, у себя в соцсетях девушка писала об издевательствах по нацпризнаку. Ее друзья сообщили журналистам, что ее буллили другие девушке в команде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Фото: Ксения Чепонова/соцсети
Фото: Ксения Чепонова/соцсети

17-летняя спортсменка покончила с собой 18 августа.

«Совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась… Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», - говорилось в некрологе аккаунта Новосибирской региональной федерации самбо в соцсети «ВКонтакте».

Однако подробности там не сообщались, в комментариях указали причину смерти – «добровольный уход из жизни».

17 августа в Telegram-канале девушки был опубликован пост, в котором она писала, что «не справляется» и признавалась, что раньше «не стыдилась своей национальности», пока над ней не начали шутить. Он был отложенным по времени и опубликовался уже после смерти Ксении.

«Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности, до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», - написала Ксения.

В этот же день друзья спортсменки узнали о ее смерти - тело нашли тренеры. Мама Ксении сейчас собирает деньги на ее похороны - в семье остались две маленькие дочери.

В посте спортсменка также написала, что не хочет, чтобы про ее гибель говорили «она умерла из-за того что ее бросил парень», но именно такую причину указали многие СМИ в новостях о смерти Чепоновой.

Друзья Ксении считают, что расставание не было причиной ее самоубийства. Они считают, что повлиял буллинг со стороны ее сокомандниц. В Новосибирск из Горно-Алтайска Ксения переехала два года назад. Она занимала призовые места на региональных соревнованиях, в Новосибирске поступила в колледж олимпийского резерва.

«Она была спортсменом I разряда, кандидатом в мастера спорта и мастером спорта международного класса по самбо! Куча медалей, перспективы. Семья дружная, очень любила маму. С парнем они расстались нормально, она даже писала об этом, что не он причина ее смерти. Ее жестко буллили сокомандницы, причем заводилой была дочь тренера. С ее подачи ее обзывали узкоглазой. Жалобы родителей руководству колледжа и тренерам никакого результата не дали. Недавно это даже усилилось, потому что, не наказывая, им как бы разрешили издеваться дальше. Это не только в Новосибирске буллят за неславянскую внешность. Повсюду в России так», - заявила ее подруга анонимно.

По словам друзей, Ксения рассталась с парнем за несколько дней до гибели и «не страдала по нему, а была разочарована». Подруги считают, что причиной ее решения стал буллинг, а не расставание.

«Мы алтайцы, коренные сибиряки. А к нам относятся за пределами республики, как будто мы понаехали. Если не славяне, то можно оскорбить, напасть, - говорит одна из родственниц погибшей. - Мы подали заявление в полицию, мы считаем это доведение до самоубийства. Но дело так и не завели, родители Ксении уже ездили в следственный комитет - дела нет».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"Повсюду в России так», - заявила ее подруга анонимно." Чушь какая
24.08.2024, 04:43
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