Врачи вытащили из глаза мужчины 35 червей

Врачи республиканской офтальмологической больницы в столице Дагестана Махачкале вытащили из глаза 55-летнего мужчины 35 червей и сохранили ему зрение, передает Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По информации, размещенной в Telegram-канале медучреждения, мужчина без определенного места жительства поступил к ним из больницы скорой медицинской помощи. Именно там медработники заметили у пациента выпадение червей из глаза и сразу же направили его к коллегам.

Уже в офтальмологической больнице бригада специалистов извлекла из его глаза порядка 35 опарышей.

Личинки мух размером от 4 до 12 миллиметров буквально «объели» роговицу и верхний слой слизистой, под местной анестезией мы удалили их из глаза, после этого тщательно обработали орган зрения от инфекций. К счастью, помощь была оказана своевременно, и нам удалось сохранить пациенту зрение, - пояснила заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиева.

Сейчас больной чувствует себя хорошо, теперь его здоровью ничего не угрожает.