Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену

Фото: © официальная группа Андрея Губина в VK

Сам Губин не пел, но смог послушать выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. Появление артиста в Сочи стало настоящим событием.

Уже долгие годы он не выходит на сцену из-за серьезной болезни. Выяснилось, что громкие звуки вызывают у него болевые ощущения.

Накануне концерта Губин обратился к молодым исполнителям.