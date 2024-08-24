Неизвестный устроил резню на городском празднике в Германии: есть убитые

В городе Золинген на западе Германии неизвестный мужчина напал с ножом на толпу людей, передает Liter.kz .

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Немецкие СМИ, которых цитирует ВВС, сообщают о нескольких погибших. К данному часу известно, что 3 человека были убиты и еще 4 серьезно ранены в результате инцидента. По предварительной версии, мужчина с ножом принялся резать всех подряд на празднике по случаю 650-летия немецкого Золингена, сообщила полиция. Нападавшему удалось скрыться.