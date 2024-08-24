Юрта в Каракалпакстане вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Юрта в комплексе «Ок куш» в Нукусе, где на днях проходил диалог президента Узбекистана с предпринимателями, включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая неразборная юрта в мире. Диаметр сооружения — 40,5 метра, передает агентство Kazinform со ссылкой на газета.uz .

Фото: газета.uz

Каракалпакская юрта в комплексе «Ок куш» («Белая птица») в столице Каракалпакстана Нукусе включена в Книгу рекордов Гиннесса как неразборная юрта с самым большим диаметром — 40,5 метра. Об этом сообщил Комитет по развитию туризма при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Церемония вручения сертификата представителями компании Guinness World Records прошла 22 августа. На ней присутствовали председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев, советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхан Худайбергенов и другие. Сооружение высотой 22 метра возвела компания Orol Agro.

20 августа в этой юрте проходил ежегодный диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Здесь планируется проводить разные культурные мероприятия и форумы.

После встречи глава государства посетил выставку юрт, организованную в данном комплексе, который занимает 50 гектаров. На выставке представлены юрты тюркских народов, таких как каракалпаки, казахи, туркмены, киргизы, башкиры, а также районов Каракалпакстана.