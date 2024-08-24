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24.08.2024, 13:46

Испытания первой вакцины против рака легких начались в Британии

Новости Мира 0 259

В Великобритании провели испытания первой вакцину против рака легких, которая подготавливает иммунную систему к распознаванию и борьбе с раковыми клетками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщили в Национальном институт исследований в области здравоохранения и ухода Великобритании (NIHR), 67-летний Януш Рач из Лондона с раком легких в больнице Университетского колледжа Лондона (UCLH) стал первым, кто получил новую вакцину против рака.

 

Вакцина была создана немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Она впервые проходит испытания в Великобритании, где клиника NIHR UCLH является ведущим исследовательским центром. Это исследование последовало за началом аналогичного испытания вакцины против рака, также проведенного в клинике NIHR UCLH, посвященного иммунотерапии для лечения меланомы.

 

Оба испытания получили поддержку от Британской программы инноваций в области вакцин (VIP), которая сыграла ключевую роль в обеспечении систем и процессов для оптимизации запуска и набора пациентов. Программа VIP является акселератором клинических испытаний, созданным для работы с британской системой здравоохранения с целью ускорения запуска и проведения испытаний вакцин, а также для укрепления позиций Великобритании как глобального центра разработки вакцин.

 

Иммунотерапия рака легкого использует мРНК для того, чтобы показать иммунной системе маркеры, которые есть на раковых клетках. Это помогает иммунитету распознавать и уничтожать раковые клетки.

 

Рак легких остается ведущей причиной смертности от рака во всем мире, по оценкам, в 2020 году он унес 1,8 миллиона жизней. Мы входим в очень захватывающую новую эпоху клинических испытаний иммунотерапии на основе мРНК для исследования лечения рака легких, - отметил консультант-онколог UCLH Сио Мин Ли.

 

Вакцина разработана для специфического усиления иммунного ответа на мишени, которые преимущественно выражены раковыми клетками. Это снижает риск токсического воздействия на здоровые, не раковые клетки. Отмечается, что химиотерапия, напротив, часто поражает как раковые, так и здоровые клетки.

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