Талибы запретили женщинам в общественных местах быть с открытым лицом, петь и скандировать лозунги

Министерство юстиции Афганистана объявило о вступлении в силу закона о пороке и добродетели после его ратификации лидером исламского эмирата, сообщает Информбюро со ссылкой на TOLOnews .

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Одна из статей этого закона посвящена женщинам. Так, согласно статье 13, женщина обязана покрывать всё тело, в том числе и лицо "из-за страха вызвать искушение". Кроме того, в общественном месте женщина не должна "подавать громкий голос" (что включает громкое пение, скандирование и декламацию), избегать ношения тонкой, короткой или обтягивающей одежды.

Мы всегда были такими, как они (власти. – Авт.) хотели, но их ограничения усиливаются с каждым днём. Мы надеемся, что они пересмотрят своё решение, - сказала в интервью TOLOnews активистка за права женщин Тафсир Сияхпош.

Кроме того, в законе прописаны правила для СМИ. Статья 22 этого закона гласит, что не должно быть неправомерного использования пишущих машинок, радиоприёмников и других подобных приборов. А контент, публикуемый и транслируемый в СМИ, не должен противоречить шариату или религии, не должен унижать или оскорблять мусульман и не должен содержать изображения живых существ.

