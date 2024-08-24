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24.08.2024, 15:04

В Марокко представили дизайн крупнейшего футбольного стадиона в мире

Новости Мира 0 273

В 2030 году Марокко вместе с Испанией и Португалией примет у себя чемпионат мира по футболу. Финальный матч может пройти на стадионе, который вместит 115 тысяч зрителей. Это потенциально крупнейшая футбольная арена в мире, передает Toppress со ссылкой на CNN.

Фото с сайта 808.media
Фото с сайта 808.media

Дизайнеры «Oualolou + Choi» и «Populous» представили макеты будущего стадиона Гран Стад Хассан II. Он будет располагаться на участке площадью 100 гектаров в Эль-Мансурии, городе к северу от Касабланки. По словам Populous, дизайн стадиона напоминает «муссем» —тип традиционной коммунальной палатки. Эта версия Гран Стад будет выполнена из алюминиевой решетки.

 

Главный дизайнер Тарик Уалалу считает, что подобный стиль глубоко укоренен в марокканской культуре и является ее современным выражением. Он основан на древних образах: муссеме, палатке, саде, а также на топографии и ландшафтах Марокко.

 

Конфигурация стадиона разработана специально для мероприятий Чемпионата мира по футболу: трибуны будут разделены на зоны для болельщиков с общим доступом на каждом конце стадиона (вместимостью почти 30 000 человек каждая), в то время как основная часть будет отведена под ложи, гостевые зоны, VIP и VVIP.

Сейчас самый большой футбольный стадион в мире — Стадион Ныннадо имени Первого мая в Северной Корее. Открытый в 1989 году, его официальная вместимость составляет 150 000 человек, хотя после реконструкции стадион вмещает всего около 114 000 человек. Гран Стад Хассан II сможет принять на тысячу человек больше.

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