Культовый Peugeot из фильма «Такси» можно взять в аренду во Франции

В Париже появилась возможность арендовать культовый Peugeot 406 из серии фильмов «Такси». За 90 евро в час или 400 евро в день можно прокатиться на точной копии автомобиля, ставшего популярным благодаря комедийным боевикам Люка Бессона, передает Tengri Auto .

Фото: location406taxi.com

Автомобиль доступен исключительно с водителем, а зона аренды охватывает всю Францию и соседние страны, такие как Бельгия, Швейцария и Германия. Источник утверждает, что это максимально точная копия модели 1998 года выпуска с белым кузовом, трехлитровым двигателем V6 мощностью 194 лошадиные силы и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Седан оснащен 17-дюймовыми колесными дисками TSW Imola, выхлопной системой из нержавеющей стали, сплиттером спереди и спойлером сзади. В салоне установлены кресла с серой кожаной отделкой и электрорегулировками. На крыше - светящаяся табличка Marseille Taxi и номерной знак из фильма – 724 LNB 13.

В фильмах «Такси» использовались как минимум шесть экземпляров Peugeot 406, три из которых были туринговыми, а один – с правым рулем. Все трюки выполнял профессиональный каскадер.