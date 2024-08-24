Дженнифер Лопес назвала причину развода с Беном Аффлеком

Актриса и певица Дженнифер Лопес назвала непримиримые противоречия причиной своего расставания с актером Беном Аффлеком всего через два года после свадьбы, передает inbusiness.kz со ссылкой на Gazeta.ru .

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55-летняя звезда, согласно данным инсайдера, указала эту причину в документах о разводе.

Кроме того, написала Джей Ло, она не хочет, чтобы по результатам развода ей или Аффлеку были назначены супружеские алименты.

Также она попросила сменить взятое ею после свадьбы имя Дженнифер Линн Аффлек на Дженнифер Линн Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в начале "нулевых". Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони – сына Макса и дочь Эмми. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.