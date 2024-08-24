Врач рассказала, чего никогда не надо делать утром после пробуждения

Врач-кардиолог Ольга Бокерия посоветовала утром сразу после пробуждения не брать в руки телефон, чтобы не нарушить один важный естественный процесс, передает Tengri Life .

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Специалист объяснила, что утром мозг должен правильно "загрузиться" для правильного функционирования в течение дня.

В норме он должен пройти четыре стадии - от тета-волн к дельта-волнам, затем к альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему этого сделать, вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают во время бодрствования, - пояснила Бокерия в своем телеграм-канале.

В результате мозг человека подвергается "ненужному стрессу", отметила врач.

Поэтому, когда вы просыпаетесь, постарайтесь первые полчаса не использовать телефон. Это же касается ситуации, когда вы укладываетесь спать, - посоветовала кардиолог.

Бокерия также призвала не пренебрегать занятиями спортом - доказано, что это полезно не только для тела, но и для настроения.

Когда вы занимаетесь спортом, мышцы сокращаются, и в кровь выбрасывается гормон радости. Мозг воспринимает этот сигнал, и мы получаем удовольствие. Поэтому обязательно занимайтесь спортом, - написала врач, посоветовав один час в день уделять физическим нагрузкам.

Если делать это регулярно, то вы обязательно почувствуете эффект, добавила специалист.