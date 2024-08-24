Управлять авто в никабе запретили в Германии

Высший административный суд немецкого города Кобленц постановил, что ношение никаба за рулем представляет угрозу безопасности дорожного движения, передает Liter.kz со ссылкой на Bild .

Фото: picture-alliance/dpa/R. Kremming

Судебное разбирательство началось с иска мусульманки из Рейнланд-Пфальца, которая утверждала, что запрет на ношение никаба за рулем нарушает ее религиозные права. Однако все судебные инстанции отклонили ее требования.

Суд подтвердил, что общие правила в Германии требуют от водителей открытости лиц, чтобы обеспечить их идентификацию. Судебное решение отметило, что запрет на никаб является "конституционно обоснованным" и направлен на обеспечение безопасности на дорогах, - пишет источник.

Вместе с тем, суд указал, что это ограничение не мешает заявительнице исповедовать свою веру. Ей предложено использовать альтернативные виды транспорта, такие как автобусы, поезда или мотоциклы, на которые запрет не распространяется.