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24.08.2024, 19:04

«Хабар» в прямом эфире покажет бой между Мейвезером и Готти

Новости Мира 0 352

В мире бокса редко случаются поединки, которые вызывают ажиотаж не только среди спортивных фанатов, но и в более широкой аудитории. Один из таких боев – это встреча легендарного Флойда Мейвезера и Джона Готти III. Это событие из разряда не просто спортивного поединка, но и культурное явление, которое пройдет в эфире телеканала «Хабар» завтра, 25 августа, в 06:00, сообщает Nur.kz со ссылкой на агентство «Хабар».

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Флойд Мейвезер, известный как «Money» – один из величайших боксеров всех времен. Мейвезер славится своим защитным стилем, быстрыми рефлексами и удивительной способностью контролировать ритм боя. За свою карьеру он побеждал таких соперников, как Мэнни Пакьяо, Сауль «Канело» Альварес и Оскар Де Ла Хойя.

В бое Мейвезера с Готти III стоит отметить, что роль первого определяется, как шоумена, нежели просто спортсмена. Предстоящий матч интересен, как с точки зрения зрелищности и медийного эффекта, так и чисто спортивного результата.

Джон Готти III – неординарный в мире спорта атлет, внук знаменитого Джона Готти, известного как «Тефлоновый Дон». Несмотря на семейное наследие, Готти III решил строить свою карьеру в спорте. Он начал с ММА, где продемонстрировал неплохие результаты, а затем перешел в бокс, где его имя стало магнитом для СМИ.

Завтрашняя трансляция пройдет из Мексики, где финальный гонг не станет окончанием драмы. После завершения боя вспыхнувшие эмоции и результат окажут неимоверное влияние на мир бокса и шоу бизнеса. Агентство «Хабар» всегда держит пульс на зрелищные события в мире спорта и этот поединок несомненно окажется в копилке значимых эфиров текущего года.

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